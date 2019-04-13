Василий Ломаченко – Энтони Кролла: онлайн боксерского поединка
Сегодня чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет бой против британского претендента Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Онлайн поединка – на Спорт24.
Бой Ломаченко против Кроллы вынесли на вечер пятницы в США. В Украине в это время будет утро субботы. Однако когда именно точно начнется бой – пока неизвестно.
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Онлайн боя Ломаченко – Кролла будет опубликовано здесь, как только он начнется
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