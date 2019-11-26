Ломаченко лишили обязанности защищать чемпионские пояса

53 Читати новину українською
Василий Ломаченко в бою с Люком Кэмпбеллом / GETTY IMAGES

Василий Ломаченко, ставший франчайзинговым чемпионом WBC, больше не должен проводить обязательные защитить титулов. Кроме статуса франчайзингового чемпиона, украинец владеет поясами WBO и WBA в легком весе.

Промоутер украинца Боб Арум прокомментировал предоставление Ломаченко статуса франчайзингового чемпиона. Он заявил, что рекомендовал WBC и президенту организации Маурисио Сулейману предоставить этот статус Василию.

Читайте также: Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинге P4P по версии The Ring

Существуют определенные бойцы, в которых репутация тех, кто боксирует с сильнейшими и лучшими ребятами. Это элитные бойцы. Обременять их бессмысленными обязательными защитами, я думаю, нехорошо для спорта,
– цитирует Арума vRINGe.

По словам Арума, Ломаченко только однажды провел бой против слабого боксера. Промоутер назвал Энтони Кроллу, которого Ломаченко жестко нокаутировал.

Новости по теме: Ломаченко: Теперь мы сможем организовать много интересных поединков

После получения статуса франчайзингово чемпиона Ломаченко больше не должен проводить обязательные защитить титулов, как это было в поединке с Кроллой.

Теперь ему не нужно драться в обязательных защитах. Когда он дрался с Люком Кэмпбеллом за вакантный титул – это был хороший, конкурентный, интересный бой, потому что Люк Кэмпбелл – замечательный боец. Такие бойцы, как Канело Альварес и Василий Ломаченко заслуживают эту приставку, потому что они сражаются только с лучшими,
– резюмировал промоутер.

Когда Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом?
Украинец стал франчайзинговым чемпионом по версии WBC в легком весе 24 октября. Франчайзинговый чемпион – это обозначение бойца по специфическому критерию – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Кроме Ломаченко, этим статусом обладает Сауль Альварес.

Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
сегодня
31944
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Василий Ломаченко Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
сегодня 16:00 Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
53
Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
25 ноября 11:09 Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
Андрій Тудовші 364
Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
сегодня 15:46 Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
Юрій Семенюк 84
Вратарь забил гол, пробив со своей штрафной через все поле: впечатляющее видео
25 ноября 15:37 Вратарь забил гол, пробив со своей штрафной через все поле: впечатляющее видео
Юрій Семенюк 525
Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20: расписание всех гонок и чемпионата мира в Антхольце
сегодня 13:20 Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20: расписание всех гонок и чемпионата мира в Антхольце
Юрій Семенюк 551
Новости
Больше новостей
Залиште відгук