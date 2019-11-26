Ломаченко лишили обязанности защищать чемпионские пояса

Василий Ломаченко, ставший франчайзинговым чемпионом WBC, больше не должен проводить обязательные защитить титулов. Кроме статуса франчайзингового чемпиона, украинец владеет поясами WBO и WBA в легком весе.

Промоутер украинца Боб Арум прокомментировал предоставление Ломаченко статуса франчайзингового чемпиона. Он заявил, что рекомендовал WBC и президенту организации Маурисио Сулейману предоставить этот статус Василию.

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Существуют определенные бойцы, в которых репутация тех, кто боксирует с сильнейшими и лучшими ребятами. Это элитные бойцы. Обременять их бессмысленными обязательными защитами, я думаю, нехорошо для спорта,

– цитирует Арума vRINGe.

По словам Арума, Ломаченко только однажды провел бой против слабого боксера. Промоутер назвал Энтони Кроллу, которого Ломаченко жестко нокаутировал.

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После получения статуса франчайзингово чемпиона Ломаченко больше не должен проводить обязательные защитить титулов, как это было в поединке с Кроллой.

Теперь ему не нужно драться в обязательных защитах. Когда он дрался с Люком Кэмпбеллом за вакантный титул – это был хороший, конкурентный, интересный бой, потому что Люк Кэмпбелл – замечательный боец. Такие бойцы, как Канело Альварес и Василий Ломаченко заслуживают эту приставку, потому что они сражаются только с лучшими,

– резюмировал промоутер.

Когда Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом?

Украинец стал франчайзинговым чемпионом по версии WBC в легком весе 24 октября. Франчайзинговый чемпион – это обозначение бойца по специфическому критерию – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Кроме Ломаченко, этим статусом обладает Сауль Альварес.