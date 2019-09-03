Ломаченко: Мне поступали предложения от политических партий

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко сказал, что не планирует идти в политику. Василий рассказал, что получал предложение пойти в политику.

По словам Ломаченко, он отказался, поскольку для этого нужно обладать соответствующими знаниями.

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Каждый должен заниматься своим делом. Я максималист, если бы я хотел этого, то мне нужно было бы получать юридическое образование и учиться на политика. Я никого не осуждаю, но это мое мнение.

Если ты хочешь идти в политику, нужно получить знания. Мне поступали предложения от политических партий. Не скажу, от каких. Я ответил, что я не политик. Мне это не интересно,
– сказал Ломаченко.

Свой последний бой Василий Ломаченко провел 31-го августа в Лондоне. Украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и стал обладателем поясов WBC, WBA и WBO в легком весе.

 

 

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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