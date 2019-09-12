Ломаченко может провести бой до конца года лишь в одном случае

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что существует только одно условие при котором украинец проведет еще один бой в 2019 году. Команда украинца может принять только "солидное" предложение.

Арум не уточнил, что означает солидное предложение – высокий гонорар, или сильный соперник.

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Довольно забавно, что ранее на этой неделе я общался с Эгисом Климасом (менеджер Василия, – Спорт24), и он сказал, что Ломаченко предпочитает подождать (боя за звание абсолютного чемпиона, – Спорт24). Разве что ему поступит солидное предложение из-за океана – только в этом случае мы примем бой до конца текущего года. В любом другом случае он будет ждать победителя поединка Комми-Лопес,

– цитирует Арума Boxingscene.

Ранее Арум заявлял, что Василий может провести бой против Джорджа Камбососа-младшего. Австралийский боксер подтвердил, что говорил с Арумом и убеждает, что готов драться с Ломаченко.

Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира, однако для этого ему надо пояс IBF, которым владеет Ричард Комми. В конце года Комми проведет защиту против Теофимо Лопеса.

Только после этого Ломаченко и победитель боя Комми – Лопес смогут встретиться. Такой бой состоится не раньше, чем весной 2020 года.

В 2019 году Ломаченко успел провести два поединка. В апреле он брутально нокаутировал Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса WBO и WBA.

31-го августа Василий решением судей одолел Люка Кэмпбелла и добавил к своей коллекции титул WBC.