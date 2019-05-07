Ломаченко на отдыхе: украинец похвастался гигантским уловом (фото)
Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поймал огромного карпа во время рыбалки в Одессе.
Соответствующим фото украинец поделился в своём Instagram.
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"8.300", – лаконично прокомментировал Ломаченко вес своего улова, позируя с гигантским карпом.
Примечательно, что рыбачил Ломаченко неподалеку от Кучургана в Одесской области.
В середине апреля Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в поединке с Энтони Кроллой (34-7-3). В этом бою украинец получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.
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