Ломаченко на отдыхе: украинец похвастался гигантским уловом (фото)

Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поймал огромного карпа во время рыбалки в Одессе.

Соответствующим фото украинец поделился в своём Instagram.

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"8.300", – лаконично прокомментировал Ломаченко вес своего улова, позируя с гигантским карпом.

Примечательно, что рыбачил Ломаченко неподалеку от Кучургана в Одесской области.

В середине апреля Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в поединке с Энтони Кроллой (34-7-3). В этом бою украинец получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.

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