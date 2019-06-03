Ломаченко начал подготовку к дебютному поединку в Англии: мотивирующее видео

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) начал подготовку к бою против британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

Василий Ломаченко на своем YouTube-канале записал видеообращение, в котором объявил о возвращении на ринг.

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Поеднок должен состояться 31 августа в родном городе для оппонента Ломаченко – Халле. На кону будет стоять титул WBC.

В США поединок будет транслироваться на ESPN, а транслятора в Британии будет определять Эдди Хирн, который обычно сотрудничает со Sky Sports.

Шанс побороться за титул WBC боксеры получили, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула.

Василий Ломаченко длительное время восстанавливался после травмы, где украинец сломал руку. Пока свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

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