Ломаченко начал подготовку к дебютному поединку в Англии: мотивирующее видео

2 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) начал подготовку к бою против британского боксера Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

Василий Ломаченко на своем YouTube-канале записал видеообращение, в котором объявил о возвращении на ринг.

Читайте также: Ломаченко признан лучшим среди титулованных боксеров: фото

Поеднок должен состояться 31 августа в родном городе для оппонента Ломаченко – Халле. На кону будет стоять титул WBC.

В США поединок будет транслироваться на ESPN, а транслятора в Британии будет определять Эдди Хирн, который обычно сотрудничает со Sky Sports.

Шанс побороться за титул WBC боксеры получили, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула.

Василий Ломаченко длительное время восстанавливался после травмы, где украинец сломал руку. Пока свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Сколько людей умерло от кори в Украине
сегодня
6296
Теги: Василий Ломаченко Ломаченко-Кэмпбелл Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легенда "Динамо" остро высказался о натурализации: Вообще перестану смотреть сборную Украины
сегодня 19:58 Легенда "Динамо" остро высказался о натурализации: Вообще перестану смотреть сборную Украины
197
Instagram заблокировал страницу модели, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
сегодня 19:04 Instagram заблокировал страницу модели, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
168
Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
сегодня 13:34 Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
41
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
2 июня 16:33 Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
193
Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
2 июня 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Ігор Саджениця 1053
Новости
Больше новостей
Залиште відгук