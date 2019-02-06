Ломаченко надо поспешить, это мой последний год в легком весе, – Лопес обратился к украинцу

Американский боксер Теофимо Лопес уверен, что до конца текущего года станет чемпионом мира, хоть и не знает, на какой из титулов выведут его промоутеры. Теофимо склоняется к WBC, чтобы таким образом привлечь внимание украинца Василия Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA и WBO.

Лопес заявил, что будет готов к бою с Василием Ломаченко.

Читайте также: Ломаченко проведет титульный бой: назван следующий соперник украинца

Я точно знаю, что в этом году буду биться за титул чемпиона мира, – сказал Теофимо в интервью ESPN Deportes. – Мне не известно, какие планы у Top Rank и ESPN, как и неизвестно, будет ли это в июле или декабре, но мы готовы. Если это будет Ломаченко – я буду готов. Но ему нужно поспешить, потому что это мой последний год в легком весе,

– сказал американец.

"В то же время, я слышал, что Майки Гарсиа уже не вернется в 61,2 кг, так что я собираюсь оспорить вакантный титул WBC, и если все пойдет хорошо, мы можем провести унификацию с Ломаченко. Это был бы замечательный бой", – убежден Лопес.

Ранее отец и тренер Теофимо Лопеса – Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын настроен встретиться с Василием Ломаченко и отобрать пояса украинца.

В субботу, 2 февраля, Лопес сумел одержать очередную победу. 21-летний спортсмен брутально нокаутировал Диего Магдалено.

Кто такой Теофимо Лопес?21-летний американский спортсмен, который боксирует в легком весе (до 61,2 кг). На профессиональном ринге Лопес провел 12 поединков и все выиграл (10 – нокаутом). Его рост 173 см, а размах рук 174. На любительском уровне Теофимо провел 170 боев, одержав 150 побед, 20 поражений.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram