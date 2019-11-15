Ломаченко назвал главную причину поражения Гвоздика от россиянина Бетербиева

Чемпион мира по версиям WBC, WBO тв WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко назвал возможную причину поражения экс-чемпиона мира WBC полутяжеловеса Александра Гвоздика от росиянина Артура Бетербиева.

По мнению Ломаченко, Гвоздик подошел к бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе с Бетербиевым в плохой физической форме. Об этом пишет Klitschko-brothers.com.

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Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Сложно утверждать, но думаю, не совсем много времени уделялось физической подготовке. Хочу ли я тренировать его? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя в этом,

– заявил Ломаченко.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.



Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы. Впоследствии Гвоздика выписали из больницы.