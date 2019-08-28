Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира, Альварес – только третий

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко назвал тройку лучших боксеров мира. Украинец считает себя лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Как аргумент украинский спортсмен привел то, что он быстрее завоевал чемпионский титул.

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Я – чемпион мира, который скорее всех завоевал титул, я делаю все для наследия. У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я – лучший боец независимо от весовых категорий. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Канело (Сауль Альварес, – Спорт24) – третий,

– сказал Ломаченко.

Следующий бой Ломаченко проведет с Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

Подробную информацию о Люке Кэмпбелле – читайте здесь.