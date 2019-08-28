Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира, Альварес – только третий

4 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко назвал тройку лучших боксеров мира. Украинец считает себя лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Как аргумент украинский спортсмен привел то, что он быстрее завоевал чемпионский титул.

Читайте также: Ломаченко против Кэмпбелла: что прогнозируют букмекеры

Я – чемпион мира, который скорее всех завоевал титул, я делаю все для наследия. У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я – лучший боец независимо от весовых категорий. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Канело (Сауль Альварес, – Спорт24) – третий,
– сказал Ломаченко.

Следующий бой Ломаченко проведет с Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

Подробную информацию о Люке Кэмпбелле – читайте здесь.

blog_ava
Сто дней президентства Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?
сегодня
5311
Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: Boxing Scene
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
сегодня 14:20 Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
Михайло Гема 30
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4592
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5154
Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
сегодня 11:25 Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
1975
Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок
27 августа 22:27 Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок
120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук