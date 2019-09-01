Ломаченко назвал следующего боксера, с которым хочет драться

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Ломаченко прокомментировал бой против Кембелла
Ломаченко прокомментировал бой против Кембелла / boxingscene.com

Новоиспеченный чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы решением судей над Люком Кэмпбеллом сообщил, что хочет подраться с Теофимо Лопесом.

Теофимо Лопес встретится с чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми. Их бой состоится 14 декабря.

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Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми,
– сказал Ломаченко.

Добавим, что система CompuBox опубликовала статистику нанесенных точных ударов в бою Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла. Ломаченко выбросил 527 ударов, 211 из которых – точные. Кэмпбелл попал 131 раз из 420.

В ночь с 31-го августа на 1-е сентября в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC Ломаченко решением судей победил Кэмпбелла.

Ломаченко против Лопеса

21-летний американец Лопес считается одним из самых перспективных боксеров в легком весе. Вместе со своим отцом Теофимо чрезвычайно часто высказывается о Василии Ломаченко.

Лопес-старший заявил, что все боксеры боятся драться с его сыном, а бой против Ломаченко станет самым легким в карьере Теофимо.

В одном из интервью Лопес-младший заявил, что обязательно встретится с Ломаченко и "выбьет из него все дерьмо".

В свою очередь Василий Ломаченко убеждает, что будет драться с Лопесом, если тот будет владеть чемпионским титулом. Также, по словам Василия, Теофимо ответит за свои заявления на ринге.

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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