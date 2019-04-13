Ломаченко назвал своего следующего соперника, с которым хочет провести бой

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Василий Ломаченко хочет бой против Майки Гарсии
Василий Ломаченко хочет бой против Майки Гарсии / Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко назвал имя боксера, с которым хочет провести следующий бой.

После победы над Энтони Кроллой нокаутом в четвертом раунде, Ломаченко защитил свои чемпионские пояса и вызвал на бой Майки Гарсию.

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При этом Ломаченко заявил, что он и в дальнейшем планирует остаться в легкой весовой категории. И именно в ней хочет проводить следующие бои. Поэтому не намерен подниматься в высшие весовые категории.

Между тем Майки Гарсия владеет титулом чемпиона по версии WBC в легком весе. Однако свой последний поединок боксер провел в первом полусреднем весе, где проиграл Эрролу Спенсу. И готов ли будет боксер снова опуститься в более низкую весовую каторию – пока неизвестно.

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Теги: Василий Ломаченко Бокс Спорт Новости Спорта
Источник: 24 канал
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