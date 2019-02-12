Ломаченко не лучший боксер мира, он уже проигрывал, - тренер Кролла

Тренер обязательного претендента на пояс WBA в легком весе Энтони Кролла Джо Галлахер заявил, что Василия Ломаченко можно победить. В частности, он упомянул о том, что украинец уже проигрывал.

Тренер Кролл считает, что любого боксера можно победить.

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"Top Rank сделал нам предложение, но слабое. Поэтому, думаю, Эдди Хирн выигрывает торги и Кролла получит возможность выйти в ринг с одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории", – сказал тренер Кролла.

Я понимаю, почему Энтони сразу же списывают со счетов, но Ломаченко уже проигрывал, давайте не забывать об этом. Да, это было только начало его карьеры, но он проиграл. Его можно победить, любого можно побить, у нас у всех две руки и две ноги. Никто не спорит, он невероятный талант. Не самый лучший боксер мира, потому что еще Сауль Альварес, но Ломаченко где-то на 4-5 месте в рейтинге Р4Р. Повторюсь, он отличный боксер, но даже когда он дрался с Линаресом, то упал,

– резюмировал Галлахер.

"Кролла не сильно отличается от других, он хочет увидеть себя на фоне одного из лучших. Бокс – непредсказуемый вид спорта, соперник может сняться с боя из-за травмы, но не подумайте, я не хочу, чтобы такое случилось с Ломаченко. Он фаворит, но статус андердога не мешал Белью выйти в ринг с Усиком или Филдингу сражаться против Альвареса. Это шанс и большая возможность", – добавил тренер.

Отметим, что WBA разрешила Ломаченко провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми. Следовательно, поединок против Кролла Василий планирует провести летом.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний британский боксер, обязательный претендент на титул WBA, которым обладает Ломаченко. На профессиональном ринге Кролла провел 43 поединка, 34 победы, 6 поражений и 3 ничьи. Кролла – правша, его рост 174 см, а размах рук – 170 см. Лучшая позиция в рейтинге Boxrec – третий.

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