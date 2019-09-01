Ломаченко о бое с Кэмпбеллом: Это было очень трудно

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл / GETTY IMAGES

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал победу над Люком Кэмпбеллом. Василий победил британца решением судей.

Ломаченко заявил, что оценивает свое выступление в поединке против Кэмпбелла на семь из десяти.

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Было непросто, его руки были слишком длинными. Это было очень тяжело. Что значит радость? Какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри. Хочу посмотреть свой бой, тогда я пойму, что случилось. Но сейчас я могу оценить себя на 7 из 10,
– сказал Ломаченко.

Также чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе назвал британских болельщиков лучшими в мире.

Безусловно, я рад. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Британские болельщики – лучшие в мире. Это был прекрасный поединок. Дальше я хочу драться за пояс IBF. Он должен быть моим. Я хочу драться за него уже в следующем бою, но все зависит от Боба Арума (промоутера Ломаченко, – Спорт24),
– сказал Ломаченко.

Кроме того, Василий заявил, что в бою за пояс IBF хочет встретиться с Теофимо Лопесом.

 

 

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
Источник: Sky Sports
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