Ломаченко о критике: Люди стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры

Василий Ломаченко поделился впечатлением о бое с британцем Люком Кемпбелом, который состоялся 31 августа. Украинец победил своего оппонента решением судей.

Ломаченко заявил, что полностью здоров после поединка, в котором завоевал чемпионский пояс WBC. По словам украинца, по сравнению с прошлыми поединками он отделался малой кровью.

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Также Василий ответил на критику, что он не сумел уверенно победить Кэмпбелла.

Каждый боксирует так, как позволяет соперник. Мне кажется, люди немного стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры и они не просто так боксируют за чемпионский титул. Именно Кэмпбелл был олимпийским чемпионом и стал обязательным претендентом на титул. Плюс любители бокса забывают о таких вещах как антропометрия и весовая категория. Нужно обращать на них внимание и не так красочно рисовать себе картинку к бою. Я читал много высказываний перед боем, люди говорили, что это легкая прогулка и еще один пояс в копилку Ломаченко. Но я говорил до поединка, что легкого боя не будет. Это будет непросто, сложно будет боксировать с человеком, который выше тебя, у него длинные руки, обладающего высоким боксерским IQ и знаеющем, что делать в ринге,

- сказал Ломаченко.

Свой следующий бой Василий может провести против Джорджа Камбососа-младшего. Об этом заявил промоутер Ломаченко, а потенциальный соперник украинца принял вызов.