Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: назван соперник

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Мировой боксерский совет WBC официально обязала украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе организовать бой за свой пояс.

WBC обязала команды Ломаченко и британского боксера Люка Кэмпбелла начать переговоры про бой за свой пояс.

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Соответствующее решение после рассмотрения заявки украинца на поединок за титул WBC во вторник, 7 мая, было объявлено организацией.

Побороться за титул WBC боксеры получили шанс, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула. В свою очередь Кэмпбелл уже успел бросить вызов Ломаченко и боксеры могут встретиться осенью.

Именно к этому времени Ломаченко должен восстановиться от травмы. В бою против Энтони Кроллы украинец травмировал руку.

На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Кто таклй Люк Кэмпбелл?31-летний британский боксер, Олимпийский чемпион 2012 года. На профессиональном ринге провел 22 боя, 16 выиграл и дважды проиграл. Его рост 175 см, а размах рук – 180 см. Последние три боя выиграл, в частности, 15-го марта победил мексиканца Адриана Янга.

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Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
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