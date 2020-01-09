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Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом

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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в своем официальном Инстаграме видео на религиозную тематику. В видео присутствуют кадры с российским спецназом.

"Спасибо за помощь в съемках Вежливым людям", – говорится в концовке видео.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Кого называют "вежливо людьми"?
Так называли российские оккупационные войска во время захвата Крыма Россией в 2014 году.

Видео в Инстаграме Ломаченко опубликовано в черно-белых тонах. До этого видео также вышло на канале религиозной тематики "Корсунская пустынь" в YouTube, но в цвете.

Таким образом, на форме военных стал заметен флаг РФ.

Видео на YouTube-канале "Корсунская пустынь"

Автор стихотворения – Юрий Резаев. По информации ua.tribuna.com, он проживает с семьей при монастыре "Корсунская пустынь" в Орловской области РФ.

В декабре Спорт24 сообщал, что Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лукой.

Во время паломничества боксер принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
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