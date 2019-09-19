Ломаченко остался лучшим боксером мира Р4Р по версии The Ring, Усик-5-й
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался на первом месте рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.
Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занимает пятую строчку рейтинга.
Читайте также: Ломаченко принял важное решение в своей карьере
Рейтинг Р4Р от The Ring:
1. Василий Ломаченко;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Сауль Альварес;
4. Наоя Иноуэ;
5. Александр Усик;
6. Эррол Спенс;
7. Геннадий Головкин;
8. Хуан Эстрада;
9. Майки Гарсия;
10. Мэнни Пакьяо.
Украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:
- полутяжелый вес: Александр Гвоздик – 1-е место;
- средний вес: Сергей Деревянченко – 6-е место;
- второй легкий вес: Виктор Постол – 5-е место;
- самый легкий вес: Артем Далакян – 3-е место.
Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.