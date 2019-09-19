Ломаченко остался лучшим боксером мира Р4Р по версии The Ring, Усик-5-й

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался на первом месте рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занимает пятую строчку рейтинга. Читайте также: Ломаченко принял важное решение в своей карьере Рейтинг Р4Р от The Ring: 1. Василий Ломаченко;

2. Теренс Кроуфорд;

3. Сауль Альварес;

4. Наоя Иноуэ;

5. Александр Усик;

6. Эррол Спенс;

7. Геннадий Головкин;

8. Хуан Эстрада;

9. Майки Гарсия;

10. Мэнни Пакьяо. Украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях: полутяжелый вес: Александр Гвоздик – 1-е место;

средний вес: Сергей Деревянченко – 6-е место;

второй легкий вес: Виктор Постол – 5-е место;

самый легкий вес: Артем Далакян – 3-е место. Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.