Ломаченко остался лучшим боксером мира Р4Р по версии The Ring, Усик-5-й

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко остался на первом месте рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занимает пятую строчку рейтинга.

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Рейтинг Р4Р от The Ring:

1. Василий Ломаченко;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Сауль Альварес;
4. Наоя Иноуэ;
5. Александр Усик;
6. Эррол Спенс;
7. Геннадий Головкин;
8. Хуан Эстрада;
9. Майки Гарсия;
10. Мэнни Пакьяо.

Украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:

  • полутяжелый вес: Александр Гвоздик – 1-е место;
  • средний вес: Сергей Деревянченко – 6-е место;
  • второй легкий вес: Виктор Постол – 5-е место;
  • самый легкий вес: Артем Далакян – 3-е место.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.

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Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Артем Далакян Сергей Деревянченко Василий Ломаченко Александр Гвоздик Александр Усик
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