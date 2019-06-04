Ломаченко остро ответил британскому промоутеру Эдди Хирну

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко оценил решение WBC дать ему возможность провести титульный бой за пояс организации против Люка Кэмпбелла.

Пояс WBC стал вакантным, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от него. В свою очередь британский промоутер Эдди Хирн выразил недовольство тем, что драться за пояс получил шанс именно Ломаченко.

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Позиция Эдди Хирна естественна, он правильно возмущается. Он бы разбирался в своей "кухне", если бы бой за пояс получили два его боксера. А получилось, что вмешался третий участник, с другой стороны. Он абсолютно прав, я поддерживаю его возмущение, но в уставе WBC маленьким шрифт прописано, что они могут предоставить титульный бой, если видят, что боксер этого заслуживает. WBC ни в коем случае не нарушила правила.

Если Эдди Хирн возмущается, то пусть подаст в суд. В Америке это любят. Но он этого не сделал, прекрасно понимая, что проиграет. Да, это исключение, но никто ничего не нарушил. Для меня это положительный результат,

– сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко с Кэмпбеллом за пояс WBC может состояться 31 августа в Англии. Украинец уже начал подготовку к дебютному бою в Англии. В США поединок будет транслироваться на ESPN, а транслятора в Британии будет определять Эдди Хирн, который обычно сотрудничает со Sky Sports.