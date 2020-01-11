Ломаченко ответил на критику через российский спецназ: Суть была вовсе не в триколоре

Украинский боксер Василий Ломаченко записал видеообращение к болельщикам. Причиной стал скандал вокруг боксера из-за публикации видео с российским спецназом.

Как известно, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику.

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Видео опубликовано в черно-белых тонах. В то же время ролик ранее был опубликован в цвете. Таким образом, стало заметно российский флаг на форме военных.

Публикация видео вызвала негативную реакцию болельщиков. На защиту Василия стал тренер Александра Усика Сергей Лапин.

Ломаченко 11 января ответил на критику стихом, видео которого опубликовал в своих соцсетях.

Стихотворение подается на языке оригинала

Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают