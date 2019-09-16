Ломаченко планирует драться в трех весовых категориях

Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах украинского боксера на будущее. Он заявил, что Василий может сменить весовую категорию.

По словам Боба Арума, Ломаченко перейдет в другую категорию, когда завоюет все титулы в легком весе. Сейчас Василию нужно только получить чемпионский пояс IBF, принадлежащий Ричарду Комми.

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Сначала он заполучит четвертый титул в 61 кг, а потом будет драться или в 57 килограммах (полулегкий вес), или в 59 килограммах (второй полулегкий вес), или в 61 килограмме (легкий вес). Он будет драться с лучшими бойцами в этих трех дивизиях. Он невероятный талант, и он сделает то, чего мы не видели со времен расцвета Генри Армстронга, кого, я уверен, вы не помните. Он был чемпионом одновременно в трех дивизионах и защищал свои титулы,

– цитирует Арума vRINGe.

О поединке с Джервонтою Дэвисом, то Арум заявил, что этот бой может состояться только после того, как Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

Арум вновь подтвердил, что следующий поединок Василий хочет провести с победителем пары Ричард Комми – Теофимо Лопес.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.