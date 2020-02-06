Ломаченко поборется с Уайлдером и Альваресом за престижную награду WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC. Василий является чемпионом мира по этой версии в легком весе.

В список претендентов также попали звездные Сауль Альварес (средний вес) и Деонтей Уайлдер (супертяжелый вес).

Примечательно: Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинга P4P по версии The Ring

Претенденты на награду

Василий Ломаченко;

Деонтей Уайлдер;

Сауль Альварес;

Эррол Спенс;

Хосе Карлос Рамирес;

Джош Тейлор.

Каждый желающий может отдать свой голос по этой ссылке.

В 2019 года Ломаченко провел два поединка. В апреле украинец одержал легкую победу над британцем Энтони Кроллой, защитив свои пояса WBA и WBO в легком весе.

В ночь с 31 августа на 1 сентября Василий решением судей выиграл у Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный пояс WBC.

Осенью 2019 года Ломаченко был присвоен статус "франчайзингового" чемпиона. Кроме Василия, этим статусом обладает только Сауль Альварес.

Таким образом, Ломаченко не нужно проводить обязательную защиту своих титулов. В частности, пояса WBC и WBA получили новых владельцев, хотя украинец их и не терял.