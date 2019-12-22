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Ломаченко подтвердил бой с Лопесом за титул IBF

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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Обладатель титулов WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко подтвердил, что проведет бой за титул IBF в апреле. Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом.

Ломаченко заявил, что есть сделка, согласно которой бой с Лопесом состоится в апреле.

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Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, одного боксера или промоутера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключаем травму или еще что-то.

На бумаге уже есть договоренность, что бой состоится в апреле. Дату пока еще не определили. Этот бой будет в апреле 2020 года. Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам только надо понимать, когда вылетать в США,
– рассказал Василий ютуб-каналу LOMA Official TV.

Как боксеры провели последние поединки?

Теофимо Лопес 15 декабря сумел легко победить чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Говоря о победе Лопеса, Василий заявил, что рассчитывал встретиться именно с Комми.

Во втором раунде он (Лопес, – Спорт24) каким-то чудом попал в Комми и закончил поединок. Если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в течение поединка. Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Бой с Лопесом создан, чтобы его продать,
– сказал Василий.

Ломаченко последний раз выходил на ринг еще 31 августа. Тогда в Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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