Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко увлекается автомобилями. В его автопарке есть четыре машины. Хотя боксер не отказался бы иметь их больше. А еще он дважды попадал в тяжелые аварии, когда был за рулем.

Об этом чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал на своем Youtube-канале LOMA Official TV.

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"У меня четыре автомобиля. Один Mercedes Gelandewagen – это повседневная машина, на которой я езжу. Моя любимая машина. Есть для охоты Toyota Land Cruiser 200. Она сделана под охоту. Mercedes С63 – это такая машина выходного дня. И Nissan Silvia – это такая дрифтовая машина, в каркасе. Спортивная машина, чтобы ездить боком", – рассказал Василий Ломаченко.



Mercedes Gelandewagen Василия Ломаченко

Боксер также признался, что есть и другие автомобили, которые он хотел бы иметь в своем гараже. Но дорожное покрытие в Украине не позволит ими пользоваться.



Toyota Land Cruiser 200 Василий Ломаченко использует только для охоты

Василий Ломаченко также признался, что дважды попадал в аварии, когда находился за рулем.

Один раз я слетел с дороги. После Олимпийских игр 2008 года мне подарили двухдверную Honda Accord. Я только вернулся из Киева и, думаю, надо бы прокатиться. У нас есть одна прямая длинная дорога и я педаль в пол на всех парах... Я, почему-то, поздно затормозил, не рассчитал скорость, тормозной путь и улетел с дороги через бордюр. В общем, я остановился за два метра до карьера, можно было полететь вниз. Справа был газовый столб, слева знак, чуть левее – дерево. В общем, так получилось, что я попал в ворота, так сказать. Это меня первый раз так пронесло,

– признался Ломаченко.

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Второй раз авария тоже была серьезной.

"Потом у меня был Mitsubishi Evolution. У меня дома есть поворот затяжной в виде подковы, и я любил там боком заходить. С тренировки возвращался, а у меня была лысая резина, уже нужно было менять. Но я снова зашел боком. А когда выходил из поворота, то увидел велосипедиста и испугался, чтобы его не задеть. Нажал тормоз, и в этот момент меня начало крутить, выбросило с дороги в пустырь, а там стоял столб. Я остановился от него где-то в 10 сантиметрах. Еще немного, и можно было обнять столб", – рассказал боксер.