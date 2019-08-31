Ломаченко показал халат, в котором выйдет на бой против Кэмпбелла: видео
Украинский чемпион мира Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) показал халат, в котором выйдет на бой против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).
Чемпион традиционно выбрал себе желтый и синий цвета. На синем фоне изображены два желтых льва.
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Халат очень похож на тот, в котором украинец выходил на поединок против Энтони Кролли (34-7-3, 13 КО) в Лос-Анджелесе.
Халат Василия Ломаченко на поединке с Энтони Кроллой
Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко.
Подробную информацию о Люке Кэмпбелле - читайте здесь.
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