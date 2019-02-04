Ломаченко показал, как он играет в баскетбол: видео

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко не только боксирует. Спортсмен активно занимается и другими видами спорта.

Во время отдыха в Белгород-Днестровском, откуда родом Ломаченко, боксер решил сыграть в баскетбол. Стоит отметить, что делал он это в спортзале школы №5, где начинал заниматься боксом. И для того, чтобы сыграть в баскетбол, пришлось сейчас убрать боксерские груши.

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Напомним, перед этим Ломаченко еще и сыграл в хоккей под открытым небом во время отдыха.

К слову, Василий Ломаченко может потерять один из чемпионских поясов.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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