Ломаченко получил важное решение WBA о предстоящем бое

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Ломаченко дали отсрочку на обязательную защиту пояса WBA
Ломаченко дали отсрочку на обязательную защиту пояса WBA / GETTY IMAGES

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сможет в следующем бою получить новый титул. Украинец получил важное решение от WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Промоутер британского боксера Энтони Кроллы Эдди Хирн сообщил, что WBA позволила Ломаченко провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми.

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Таким образом ассоциация дала отсрочку украинцу на обязательную защиту пояса WBA против Кроллы.

WBA разрешила провести бой Ломаченко против Комми, но только если поединок состоится в апреле. Я думаю, что им не удастся провести бой в назначенные сроки. Тогда украинец выйдет на ринг с Кроллой. Поэтому есть шанс, что поединок Ломаченко – Кролла состоится в апреле,
– цитирует Хирна Fighthype.com.

Ганский боксер Ричард Комми, с которым должен драться Ломаченко, травмировал руку в поединке за вакантный пояс против россиянина Исы Чаниева. Пока неизвестно, сможет ли Комми провести бой 12 апреля или в ближайшие к этой дате числах. Тренер боксера Андре Розье обеспокоен, что его подопечного могут заставить выйти в ринг с травмой.

Команда Ломаченко хочет провести объединительный бой с Комми в апреле, а уже летом – защита пояса от Кроллы в Британии.

По информации СМИ, матчмейкеры компании Top Rank уже начали искать Ломаченко другого соперника на случай того, если Комми не успеет восстановиться. У Ломаченко не хотят в апреле проводить бой с Кроллой и готовы рассмотреть других претендентов.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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