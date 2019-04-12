Ломаченко получит более двух миллионов долларов за бой против Кролла: шансы украинца на победу

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Ломаченко и Кролла
Ломаченко и Кролла / The Independent

13 апреля, рано утром по киевскому времени, Василий Ломаченко проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Также на кону поединка, который состоится в США, будет и пояс WBA Super. Соперником украинца станет британец Энтони Кролла по прозвищу Миллион долларов.

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Кстати, по слухам, за этот бой Ломаченко получил более солидный гонорар – 2,2 миллиона долларов.

Шансы Энтони на победу очень скромные – всего 5% по оценкам экспертов Parimatch. При этом аналитики дают Ломаченко 97% на то, что он получит досрочную победу.

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Не сомневается в успехе Василия и звездный украинский борец, призер Олимпийских игр, Жан Беленюк. Накануне он принял участие в тренировке Ломаченко и выложил на своей странице видео небольшого дружеского спарринга. Он отметил, что Кролла будет выглядеть в ринге с Ломаченко так же бессмысленно, как и сам Беленюк. Правда, Жан также намекнул, что планирует совершенствовать свои боксерские навыки. Напомним, что уже давно ходят слухи о том, что вскоре Беленюк может перейти в ММА.

Несмотря на послужной список Ломаченко и Кролла, бросается в глаза, что Энтони провел гораздо больше боев (43 против 13). Хотя, британец всего на год старше Василия. Энтони начал профессиональную боксерскую карьеру на семь лет раньше, Василий в это время тоже времени не терял. На его счету победы на двух Олимпиадах и чемпионатах мира, а также на чемпионате Европы. У Ломаченко только одно поражение и девять побед нокаутом. Тогда как Кролла заканчивал досрочно свои поединки лишь 13 раз. У британца из его 43 боев 34 победы, шесть поражений и три ничьи.

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Ранее Энтони владел титулом WBA, но затем проиграл его Хорхе Линаресу. Кролла также проиграл боксеру из Венесуэлы и в поединке-реванше. Линарес смог провести две защиты чемпионского пояса, после чего меньше года назад был нокаутирован Василием Ломаченко.

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Теги: Спорт Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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