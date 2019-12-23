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Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров мира по четырем версиям

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Василий Ломаченко / 24 канал

Украинский боксер Василий Ломаченко входит в пятерку лучших боксеров мира по версии BWAA, The Ring, Transnational Boxing Rankings и BoxRec. В двух рейтингах Василий на второй строчке.

Возглавляет все рейтинги лучших боксеров мира независимо от веса мексиканец Сауль Альварес.

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Ломаченко, который является чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, находится на втором месте в рейтинге The Ring и BWAA.

По версии Transnational Boxing Rankings Ломаченко на третьей строчке. В рейтинге BoxRec Василий занимает 5-ю позицию.

Александр Усик входит в топ-10 по трем версиям, кроме BoxRec. По версии The Ring и Transnational Boxing Rankings Усик на 5-ом месте. В рейтинге BWAA Усик шестой.


Десятка лучших боксеров независимо от веса / фото: ua.tribuna.com

Что достигли Ломаченко и Усик в 2019 году?

Василий Ломаченко в 2019 году провел два поединка. В апреле украинец нокаутом победил Энтони Кроллу и защитил титулы WBO и WBA.

В конце лета Ломаченко в Лондоне победил Люка Кэмпбелла за вакантный титул WBC.

Таким образом, Ломаченко владеет тремя титулами в легком весе. Василию нужно выиграть титул IBF, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Зато Усик провел только один поединок. Александр в мае должен был дебютировать в супертяжелом весе поединком с Карлосом Такамом. Бой перенесли из-за травмы украинца.

Осенью Усик готовился к поединку с Тайроном Спонгом, но голландец провалил допинг-тест.

14 октября в Чикаго Усик таки дебютировал в супертяжелом весе. Александр легко победил американца Чазза Уизерспуна.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Василий Ломаченко Новости Спорта Бокс
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