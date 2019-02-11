Ломаченко посетил неделю моды в Нью-Йорке и встретился с легендарными селебритис: фото

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 10 КО) 10 февраля прилетел в Лос-Анджелес на подготовку к предстоящему бою, который пройдет 13 апреля.

Накануне старта тренировочного лагеря украинец вместе с менеджером Эгисом Климасом прилетели в Нью-Йорк, на местную Неделю моды, которая проходит с 8 по 16 февраля. Пригласил их туда звездный немецкий дизайнер Филипп Плейн.

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Еще одним гостем модельера стал голливудский актер Микки Рурк. Интересно, что сам Рурк был профессиональным боксером.



Василий Ломаченко вместе с Микки Рурком

Интересно, что личным ассистентом звездного актера работает украинец Дмитрий Корнейчук.

Спорт 24 писал, что пока соперник Василия Ломаченко остается не определенным: ганец Ричард Комми травмировался. Альтернативным вариантом для украинца считается поединок с британцем Энтони Кроллой. Торги по этому бою состоятся 13 февраля.

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