Ломаченко после боя против Кэмпбелла получил именные часы и подарил их отцу: видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко после боя против британца Люка Кэмпбелла получил именные часы. Их изготовила фирма Christophe Claret.

Об именных часах для Ломаченко было известно еще в мае 2019 года. Их дизайн Ломаченко представил на вечеринке в Каннах. Сами часы от Christophe Claret выполнены в сине-желтых цветах. На них изображены две золотые медали Ломаченко, которые он получил на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

И вот теперь Christophe Claret подарили первый экземпляр самому Василию Ломаченко. Произошло это после боя против Люка Кэмпбелла, в котором победил украинец. Он защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, а также выиграл вакантный титул по версии WBC.

К слову: Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя

Однако Ломаченко сразу же подарил эти часы своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко, ведь он у него "номер один".

Стоит добавить, что часы выйдут ограниченным количеством в 20 экземпляров.