Ломаченко представил именные часы от Christophe Claret

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Top Rank

Успешные выступления чемпиона WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко привели к тому, что он начал получать контракты от разнообразных производителей. Среди них и компания Christophe Claret, которая производит часы.

Именные часы Василий Ломаченко представил в Каннах вечером во вторник, 20 мая, на закрытой коктейльной вечеринке. на ней присутствовал и Усик, который отдыхает с Ломаченко на южном побережье Франции

К слову: Как Ломаченко и Усик отдыхают в Монако: от футбольных матчей до Каннского кинофестиваля

Сами часы выполнены в сине-желтых цветах. На них изображены две золотые медали Ломаченко, которые он получил на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Стоит напомнить, что до этого Ломаченко стал лицом Philipp Plein. Халат на бой против Кроллы из кожи крокодила стоил около 300 тысяч долларов.

А вот как выглядит халат Ломаченко от Philipp Plein

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Теги: Новости Спорта Спорт LifeStyle Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 канал
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