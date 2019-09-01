Ломаченко примерил три чемпионских пояса: яркие фото

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / dailymail

Василий Ломаченко стал пятым украинцем в истории бокса, который завладел чемпионским поясом WBC. Кроме того, украинец в своей коллекции имеет пояса WBO и WBA.

В ночь с 31-го августа на 1-е сентября в поединке за все три титула Василий победил в Лондоне Люка Кэмпбелла. Украинец одержал победу единогласным решением судей.

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Кроме Василия, владели поясами WBC Виталий Кличко (супертяжелый вес), Александр Усик (тяжелый вес), Александр Гвоздик (первый тяжелый вес) и Виктор Постол (первый полусредний вес).


Фото: GETTY IMAGES

Василий после боя против Кэмпбелла заявил, что хочет драться за пояс IBF с Теофимо Лопесом. Если Ломаченко выиграет титул IBF, то станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В истории украинского бокса абсолютным чемпионом мира был только Александр Усик.

 

 

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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