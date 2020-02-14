Ломаченко принял участие в опасных автогонках: видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко принял участие в автогонках в Одессе.

На инстаграм-странице lomus_official появился ролик, в котором предположительно 31-летний боксер находится в одном из автомобилей.

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"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине", – говорится в заметке под видео.

Был ли Ломаченко за рулем, участвовал ли в заезде не в статусе пилота – не известно.