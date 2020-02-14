Ломаченко принял участие в опасных автогонках: видео
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко принял участие в автогонках в Одессе.
На инстаграм-странице lomus_official появился ролик, в котором предположительно 31-летний боксер находится в одном из автомобилей.
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"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине", – говорится в заметке под видео.
Был ли Ломаченко за рулем, участвовал ли в заезде не в статусе пилота – не известно.
- Ломаченко известен своей страстью к автомобилям. В прошлом году он рассказал, что в его автопарке четыре автомобиля.
- В частности, по словам Василия, он пользуется Mercedes Gelandewagen, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes С63 и Nissan Silvia.
- В июле 2019 года Василий проехался по Киеву на роскошном автомобиле Mercedes.
- Того же месяца Ломаченко стал обладателем красного спортивного автомобиля Lamborghini Huracan.
- Также Ломаченко поклонник гонок. Украинец неоднократно демонстрировал умение дрифтовать.
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