Ломаченко принял важное решение в своей карьере

Чемпион мира по версиям WBO, WBC и WBA в легком весе Василий Ломаченко подписал новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

Новый контракт украинца с Top Rank рассчитан на четыре года. Об этом сообщил известный боксерский инсайдер, журналист Los Angeles Times и The Athletic Ланс Пугмайр.

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Следующий бой Василия состоится в следующем году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми – Теофимо Лопес,

– рассказал Пугмайр, отвечая на вопрос болельщиков.

Ранее украинский боксер неоднократно заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, до статуса которого ему не хватает титула IBF. За последний Комми и Лопес сразятся 14 декабря.

В августе Ломаченко говорил, что задумается о завершении профессиональной карьеры боксера в течение ближайших нескольких лет.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.