Ломаченко признан лучшим боксером года по версии WBO

47 Читати новину українською
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был удостоен индивидуальной награды от Всемирного боксерского совета.

Украинец принял участие в заседании Конгресса организации в Токио, где во время официальной церемонии ему вручили почетный приз. Василий получил награду  как лучший боксер 2019 года по версии WBO.

Читайте также: Следующий бой Ломаченко: вероятная дата и место

Ломаченко является чемпионом в легком весе по версии этой организации. Видео награждения Василий поделился в своем Facebook.

Отметим, что в 2019 году Ломаченко провел две успешные защиты своих титулов: в апреле нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс.

Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии
сегодня
5798
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 178
сегодня 14:27 Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео
Юрій Семенюк 27
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 44
4 декабря 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 130
4 декабря 14:05 Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы
Олена Кандяк 1499
Новости
Больше новостей
Залиште відгук