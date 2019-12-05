Ломаченко признан лучшим боксером года по версии WBO

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был удостоен индивидуальной награды от Всемирного боксерского совета.

Украинец принял участие в заседании Конгресса организации в Токио, где во время официальной церемонии ему вручили почетный приз. Василий получил награду как лучший боксер 2019 года по версии WBO.

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Ломаченко является чемпионом в легком весе по версии этой организации. Видео награждения Василий поделился в своем Facebook.

Отметим, что в 2019 году Ломаченко провел две успешные защиты своих титулов: в апреле нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс.