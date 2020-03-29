Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях, но удалил сообщение и извинился

Украинский боксер Василий Ломаченко в инстаграме призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне двери домов. Позже чемпион мира удалил сообщение и извинился.

"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло.

Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божьей Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", – опубликовал Ломаченко в инстаграме.

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Сообщение, которое Ломаченко удалил / скриншот

Позже Василий объяснил, почему удалил религиозный пост. По словам боксера, он не проверил информацию.

Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через правдивый источник, а затем выкладывать его. Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех,

– написал Ломаченко.

Высмеять сообщение Ломаченко успел известный украинский боксер Иван Редкач.



Коментарий Редкача / скриншот

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