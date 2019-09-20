Ломаченко против Хэйни: в WBC объяснили когда может состояться бой с участием украинца

Боксерская организация WBC оказалась в несколько неудобной позиции. У них два чемпиона в легком весе – полноценный Василий Ломаченко и обладатель временного титула Девин Хэйни. Теперь между ними надо провести поединок.

Такая необычная ситуация возникла из-за того, что Василий Ломаченко намерен стать абсолютным чемпионом мира. После завоевания титула чемпиона WBC в бою против британца Люка Кэмпбелла, ему осталось только завоевать титул чемпиона по версии IBF. У Ломаченко уже есть титулы чемпиона по версиям WBA и WBO.

Зато Хэйни победил россиянина Абдуллаева и завоевал "временный" титул чемпиона WBC. И именно он должен быть следующим соперником украинца.

Как это было: Хэйни выиграл у россиянина титул "временного" чемпиона WBC и вызвал на бой Ломаченко

"В августе Ломаченко завоевал титул, но не планирует выходить в ринг до конца года. А в следующем году у него запланирован большой бой (за статус абсолютного чемпиона мира). То есть мы должны учитывать это. Да, есть правила. Но нет ничего хорошего в том, когда правила вредят спорту. Очевидно, что Ломаченко – движущая сила в боксе. И когда Хэйни и Абдуллаев попросили сделать их бой за "временный" титул, мы дали добро", – признался президент WBC Маурисио Сулейман.

Поэтому теперь в WBC пытаются решить эту ситуацию.

"В следующем месяце (октябре 2019 года, – прим. Спорт24) у нас запланирован съезд, на котором мы и примем окончательное решение по ситуации с Ломаченко и Хэйни", – сообщили в WBC на своем официальном сайте.

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"Мы не собираемся заставлять Ломаченко немедленно проводить обязательную защиту с Хэйни. Мы не можем позволить себе мешать чемпиону, который ищет возможность провести максимально большие бои. Ведь его действия – на благо бокса. И, конечно же, тем более не собираемся лишать Ломаченко титула за то, что он не встретится с Хэйни в следующем бою. Так было бы нечестно. Давайте лучше подождем, когда обязательный претендент будет действительно готов сразиться с чемпионом", – подчеркнул Сулейман.