Ломаченко проведет бой за титул WBC: стало известно когда

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сможет получить шанс завоевать титул WBC уже в сентябре этого года.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас рассказал о возможном бое с Люком Кэмпбеллом, который назначен официальным претендентом на бой за пояс WBC в легком весе.

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Такую возможность Кемплбелл, который уже успел бросить вызов Ломаченко получил, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула.

По крайней мере, мы рассмотрим возможность поединка Ломаченко – Кэмпбелл в сентябре. Это очень хорошая возможность. В Великобритании этот бой был бы огромным. Кэмпбелл очень хорошо известен там. Ломаченко был на поединке Усик – Белью в Англии, все фанаты сходили с ума от Василия. Они любят его. WBC рассмотрит возможность провести бой за титул в легком весе между Кэмпбеллом и претендентом,

– цитирует Климаса Los Angeles Times.

На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом, но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.

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