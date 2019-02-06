Ломаченко проведет титульный бой: назван следующий соперник украинца

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко в следующем бою может завоевать пояс IBF. В апреле Василий встретится с ганским чемпионом Ричардом Комми.

Бой состоится 12 апреля в Staples Center в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.

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Торги по бою Ломаченко против британца Энтони Кролли были перенесены с 6 на 13 февраля, что увеличивает возможность проведения боя с Комми.

Комми завоевал титул IBF 2-го февраля, нокаутировав россиянина Ису Чаниева.

Промоутер Ломаченко Боб Арум поделился мнением о вероятном сопернике украинца – Ричарде Комми.

Этот парень может создать серьезные проблемы Ломаченко. Это большой парень, у него сильные удары. Василий примет этот вызов. Он хочет драться с теми, кто может сделать больно,

– сказал Арум.

В то же время тренер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF Андре Розье обеспокоен, что его подопечного могут заставить выйти на ринг с травмой. Если ганец не залечит травму, то бой, скорее всего, не состоится.

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