Ломаченко провел заключительную тренировку перед боем с Кэмпбеллом: эффектное видео

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) завершил тренировочный лагерь.

В ближайшие дни Василий отправится в Лондон, где 31 августа на арене О2 он встретится с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

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За неделю до поединка Василий провел последнюю тренировку. Соответствующим видео поделилась команда украинца.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того, как от него отказался Майки Гарсия.

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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