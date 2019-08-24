Ломаченко провел заключительную тренировку перед боем с Кэмпбеллом: эффектное видео

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) завершил тренировочный лагерь.

В ближайшие дни Василий отправится в Лондон, где 31 августа на арене О2 он встретится с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Читайте также: Ломаченко против Кэмпбелла: что прогнозируют букмекеры

За неделю до поединка Василий провел последнюю тренировку. Соответствующим видео поделилась команда украинца.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того, как от него отказался Майки Гарсия.