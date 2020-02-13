Ломаченко раскритиковал украинские законы из-за рассмотрения дела об убийстве Лащенко

Василий Ломаченко после посещения суда по делу об убийстве бойца Сергея Лащенко раскритиковал украинские законы. Подозреваемым в убийстве Лашенко является гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов.

Ломаченко в интервью ютуб-канал "Пушкинская.net" заявил, что у него нет вопросов к адвокату защиты, или к судьям. Ломаченко имеет вопрос к авторам законов.

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Почему закон создали так, что теперь адвокаты могут находить всяческие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком? Тем более, что к нам приехал иностранец убил нашего гражданина Украины. Мы сейчас пытаемся найти человека, который переведет этому человеку (подозреваемому, – Спорт24.), что он нарушил закон. Незнание закона не освобождает от ответственности,

– сказал Ломаченко.

Ломаченко настаивает на том, что в первую очередь, нужно защищать своих граждан.

"Нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. А не для того, чтобы были всяческие лазейки, и человек мог приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – резюмировал Василий.

Что известно об убийстве Сергея Лащенко