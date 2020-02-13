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Ломаченко раскритиковал украинские законы из-за рассмотрения дела об убийстве Лащенко

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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Василий Ломаченко после посещения суда по делу об убийстве бойца Сергея Лащенко раскритиковал украинские законы. Подозреваемым в убийстве Лашенко является гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов.

Ломаченко в интервью ютуб-канал "Пушкинская.net" заявил, что у него нет вопросов к адвокату защиты, или к судьям. Ломаченко имеет вопрос к авторам законов.

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Почему закон создали так, что теперь адвокаты могут находить всяческие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком? Тем более, что к нам приехал иностранец убил нашего гражданина Украины. Мы сейчас пытаемся найти человека, который переведет этому человеку (подозреваемому, – Спорт24.), что он нарушил закон. Незнание закона не освобождает от ответственности,
– сказал Ломаченко.

Ломаченко настаивает на том, что в первую очередь, нужно защищать своих граждан.

"Нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. А не для того, чтобы были всяческие лазейки, и человек мог приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – резюмировал Василий.

Что известно об убийстве Сергея Лащенко

  • В 2015 году в одесской городской больнице был убит 27-летний мастер спорта, тайский боксер Сергей Лащенко.
  • По информации СМИ, конфликт между двумя группами людей начался еще на улице Дерибасовской, где два человека получили ранения из травматического оружия. Они были госпитализированы в больницу.
  • По версии следствия, пятеро их оппонентов приехали за Лащенко в больницу, где он и был убит.
  • После убийства в Одессе был объявлен план-перехват, но он не сработал. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.
  • Через пол года в Санкт-Петербурге задержали гражданина Азербайджана Бебек Демир-оглы Гасанова и экстрадировали в Украину.
  • Гасанова сразу взяли под стражу и посадили в СИЗО, но дело затягивается. Сначала адвокат не появлялся на судебные заседания.
  • Затем адвокат заявил, что Бебек не понимает ни на украинском, ни на русском и хочет получить переводчика.
  • Суд удовлетворил ходатайство адвоката о предоставлении обвиняемому переводчика, но на этом все и застопорилось.
  • Обвинение утверждает, что каждому из переводчиков поступают угрозы, из-за которых они отказываются явиться в суд.
  • 7 февраля в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное заседание. Суд перенес рассмотрение дела из-за отсутствия переводчика для обвиняемой стороны. Новое заседание назначили на 20 февраля.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Новости Одессы Криминальные новости Василий Ломаченко Спорт Бокс
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