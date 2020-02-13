Ломаченко раскритиковал украинские законы из-за рассмотрения дела об убийстве Лащенко
Василий Ломаченко после посещения суда по делу об убийстве бойца Сергея Лащенко раскритиковал украинские законы. Подозреваемым в убийстве Лашенко является гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов.
Ломаченко в интервью ютуб-канал "Пушкинская.net" заявил, что у него нет вопросов к адвокату защиты, или к судьям. Ломаченко имеет вопрос к авторам законов.
Рекомендуем: Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стихотворение, то выучи и расскажи без видеоряда
Почему закон создали так, что теперь адвокаты могут находить всяческие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком? Тем более, что к нам приехал иностранец убил нашего гражданина Украины. Мы сейчас пытаемся найти человека, который переведет этому человеку (подозреваемому, – Спорт24.), что он нарушил закон. Незнание закона не освобождает от ответственности,
– сказал Ломаченко.
Ломаченко настаивает на том, что в первую очередь, нужно защищать своих граждан.
"Нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. А не для того, чтобы были всяческие лазейки, и человек мог приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – резюмировал Василий.
Что известно об убийстве Сергея Лащенко
- В 2015 году в одесской городской больнице был убит 27-летний мастер спорта, тайский боксер Сергей Лащенко.
- По информации СМИ, конфликт между двумя группами людей начался еще на улице Дерибасовской, где два человека получили ранения из травматического оружия. Они были госпитализированы в больницу.
- По версии следствия, пятеро их оппонентов приехали за Лащенко в больницу, где он и был убит.
- После убийства в Одессе был объявлен план-перехват, но он не сработал. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.
- Через пол года в Санкт-Петербурге задержали гражданина Азербайджана Бебек Демир-оглы Гасанова и экстрадировали в Украину.
- Гасанова сразу взяли под стражу и посадили в СИЗО, но дело затягивается. Сначала адвокат не появлялся на судебные заседания.
- Затем адвокат заявил, что Бебек не понимает ни на украинском, ни на русском и хочет получить переводчика.
- Суд удовлетворил ходатайство адвоката о предоставлении обвиняемому переводчика, но на этом все и застопорилось.
- Обвинение утверждает, что каждому из переводчиков поступают угрозы, из-за которых они отказываются явиться в суд.
- 7 февраля в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное заседание. Суд перенес рассмотрение дела из-за отсутствия переводчика для обвиняемой стороны. Новое заседание назначили на 20 февраля.
Выбор редакции
-
Сколько на самом деле зарабатывают футболисты киевского "Динамо": клуб опубликовал декларациисегодня , 10:14
-
Жалкие зарплаты игроков "Динамо", новая дата боя Постола и другие новости спорта 12 февралясегодня , 07:30
-
Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону12 февраля , 17:31