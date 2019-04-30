Ломаченко раскрыл детали ужасной травмы: Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о своей травме, полученной в бою против британца Энтони Кролла.

В бою против Кролла украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.

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Я не знаю, что произошло, но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда Кролла упал. В тот момент я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне придется заканчивать бой одной рукой. Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой.

Почему и как это произошло – я не знаю. Тейпировка, как всегда, была качественной и плотной. Я сейчас поменял перчатки – одел Venum. Левая рука была зажата хорошо, правая – мне показалось, что я не до конца ее сжал, когда бил. Из-за этого у меня кость провалилась вниз. Получился своеобразный вывих. После боя мы приняли решение, что поедем на фабрику Venum, и будем подбирать и делать перчатки на мои руки,

– сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко бой против Кролла провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца. Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что Василий в сентябре сразится за пояс WBC и возможным соперником может быть Люк Кэмпбелл. Британец уже успел бросить вызов Ломаченко.

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