Ломаченко рассказал когда планирует закончить карьеру боксера

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC и WBA Василий Ломаченко размышляет о том, сколько ему еще хватит сил боксировать. Так что после этого украинец может повесить перчатки на гвоздь.

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По словам Ломаченко, через год-два он начнет задумываться над окончанием карьеры. Все из-за возможных проблем со здоровьем и весовой категории, в которой выступает боксер.

"Нельзя забывать о весе, в котором я боксирую. Я не тяжеловес. Я не Саша Усик, который может в 37 или 38 лет находиться в хороших кондициях и выступать. В легком весе в 37 лет ты уже очень старый человек, у которого теряется реакция, скорость, выносливость, сила. Однако есть такие боксеры, как Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер, которые дожили до такого спортивного возраста и продолжают боксировать. У меня, конечно, такая ситуация, что мне уже почти 32 года. Через год, два или три я задумаюсь о завершении карьеры. Нельзя забывать, что все зависит от здоровья. Если будет здоровье, можно продолжать. Можно заметить, что у меня уже сейчас после каждого боя травма", – рассказал Ломаченко.

Пока же на боксера ожидает бой за звание чемпиона мира по версии WBC против Люка Кэмпбелла. В случае победы, Ломаченко останется получить титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Ричард Комми. Тогда он станет абсолютным чемпионом мира, которым в свое время был и Александр Усик.

Напомним, бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.

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