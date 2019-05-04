Ломаченко рассказал о состоянии травмированной руки: фото

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поделился фотографией с отдыха.

Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться от последнего поединка против британца Энтони Кролла, в котором он получил травму руки. На снимке видно, что Василию сняли гипс с травмированной правой руки.

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Василий Ломаченко бой против Кролла провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что Василий в сентябре сразится за пояс WBC и возможным соперником может быть Люк Кэмпбелл. Британец уже успел бросить вызов Ломаченко.

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