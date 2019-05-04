Ломаченко рассказал о состоянии травмированной руки: фото
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поделился фотографией с отдыха.
Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться от последнего поединка против британца Энтони Кролла, в котором он получил травму руки. На снимке видно, что Василию сняли гипс с травмированной правой руки.
Читайте также: Ломаченко раскрыл детали ужасной травмы: Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой
Василий Ломаченко бой против Кролла провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца.
Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что Василий в сентябре сразится за пояс WBC и возможным соперником может быть Люк Кэмпбелл. Британец уже успел бросить вызов Ломаченко.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии