Ломаченко снялся в мотивационном ролике к своему дню рождения: видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко снялся в мотивационном видео, которое посвящено его 31 дню рождения.

Видео, которое опубликовала официальная страница Ломаченко, подписали мотивационными словами "Все только начинается".

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Отметим, что украинец 12 апреля должен провести следующий бой. Василий хочет встретиться с обладателем титула IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель.

Следовательно, скорее всего, 12 апреля Василий проведет обязательную защиту титула против британца Энтони Кролли. Но WBA недавно снова перенесла промоутерские торги по поединку. Поэтому до сих пор не известно, кто официально станет следующим соперником украинца.

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