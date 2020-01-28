Ломаченко стал хоккеистом: яркие фото боксера на льду
Чемпион мира по трем версиям (WBC, WBA, WBO) Василий Ломаченко попробовал свои силы в хоккее. Василий поделился эмоциями от игры.
В своем инстаграме Ломаченко опубликовал несколько фотографий, где он вместе с друзьями играет в хоккей.
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Не обязательно быть профессионалом в каком-то виде спорта, чтобы получать от него удовольствие. Чемпион мира по боксу может проявить себя в командной игре со своими друзьями. Не бойтесь бросать вызов самому себе – все получится,
– написал Ломаченко.
Все фото из инстаграма Василия Ломаченко
- Ожидается, что следующий бой Василий Ломаченко проведет с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.
- Встреча боксеров, на кону которой будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, должна состояться в апреле-мае 2020 года.
- Пока неизвестно, где состоится бой. Лопес выражает желание встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
- Ломаченко последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
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