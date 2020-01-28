Ломаченко стал хоккеистом: яркие фото боксера на льду

Чемпион мира по трем версиям (WBC, WBA, WBO) Василий Ломаченко попробовал свои силы в хоккее. Василий поделился эмоциями от игры.

В своем инстаграме Ломаченко опубликовал несколько фотографий, где он вместе с друзьями играет в хоккей.

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Не обязательно быть профессионалом в каком-то виде спорта, чтобы получать от него удовольствие. Чемпион мира по боксу может проявить себя в командной игре со своими друзьями. Не бойтесь бросать вызов самому себе – все получится,

– написал Ломаченко.



Все фото из инстаграма Василия Ломаченко