Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко стал лицом Billionaire от компании Philipp Plein. Сам дизайнер Филипп Плейн присутствовал на бое украинского боксера против Энтони Кроллы.
На бой против Кроллы Василий Ломаченко вышел в халате из кожи крокодила, выполненном в желтом и фиолетовом цветах. Это цвета команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Сам бой состоялся в Staples Center в Лос-Анджелесе, где выступает баскетбольная команда.
Стоит увидеть видео чемпионского боя Ломаченко против Кроллы
Дизайнер Филипп Плейн был на этом бою. Он находился в углу Василия Ломаченко и поднялся на ринг после победы украинца.
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Сам халат Ломаченко, в котором он вышел на бой, стоит около 300 тысяч долларов.
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