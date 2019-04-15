Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко стал лицом Billionaire от компании Philipp Plein. Сам дизайнер Филипп Плейн присутствовал на бое украинского боксера против Энтони Кроллы.

На бой против Кроллы Василий Ломаченко вышел в халате из кожи крокодила, выполненном в желтом и фиолетовом цветах. Это цвета команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Сам бой состоялся в Staples Center в Лос-Анджелесе, где выступает баскетбольная команда.

Стоит увидеть видео чемпионского боя Ломаченко против Кроллы

Дизайнер Филипп Плейн был на этом бою. Он находился в углу Василия Ломаченко и поднялся на ринг после победы украинца.

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Сам халат Ломаченко, в котором он вышел на бой, стоит около 300 тысяч долларов.