Ломаченко: Теперь мы сможем организовать много интересных поединков

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Василий Ломаченко прокомментировал получение статуса "франчайзингового" чемпиона по версии WBC. Василий надеется, что статус поможет организовать ему топ-поединки.

Василий признался, что с детства мечтал стать чемпионом по версии WBC, поэтому статус "франчайзингового" чемпиона для него особенный.

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Это особенный момент для меня. Когда я был ребенком, то всегда мечтал о чемпионстве, о титуле. Конечно, о зеленом титуле (пояс WBC зеленого цвета, – Спорт24). Сейчас у меня два зеленых титула. Конечно, это очень особенный момент для меня,
– рассказал украинец, сообщает vRINGe.

Также Василий выразил надежду, что новый статус поможет в организации поединков с сильнейшими боксерами.

Я всегда говорю о боксе как о спорте. Я всегда хочу драться с лучшими боксерами. Но, как мы знаем, для промоутера организовать это не так просто. Сейчас я думаю и верю, что мы сможем организовать много интересных поединков,
– отметил украинец

Ломаченко назвал награды, которые он получил во время конгресса WBC, знаком о том, что он делает все правильно. "Это значит, что я делаю хорошо, правильно. Это правильный путь. Конечно, я хочу сказать спасибо моей команде, моему менеджеру, тренеру, отцу и всем людям, которые помогали мне", – заявил Василий.

Когда Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом?
24 октября Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Украинец стал первым украинцем и только вторым боксером, которого WBC наделила этим статусом. Первому статус был предоставлен мексиканцу Саулю Альваресу.

Что такое "франчайзинговый чемпион"?

Это обозначение бойца по специфическому критерию – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче. Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станет им.

"Франчайзинговым чемпионом" может стать элитный боец, который играет важную роль в боксе. Этот статус дает боксерский совет WBC. В каждом поединке боксер представляет организацию.

После окончания карьеры "франчайзинговый" чемпион становится "почетным" чемпионом WBC. Также совет будет согласовывать каждого оппонента такого боксера с его промоутером.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Василий Ломаченко Спорт Бокс Новости Спорта
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