Ломаченко установит новый рекорд по заработку
Василий Ломаченко в своем следующем поединке может заработать рекордный гонорар. Украинец должен встретиться с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.
Издание Xsport сообщает, что за бой против Лопеса украинец может заработать 4,5 миллиона долларов.
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До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.
Как пишет Xsport, после выплаты налогов, комиссий промоутеру, менеджеру и команде у Ломаченко останется около 2,5 миллионов долларов.
Половину суммы он традиционно отдаст своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.
- Ожидается, что встреча Ломаченко и Лопеса состоится в апреле-мае 2020 года. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.
- Пока не известно, где состоится бой. Лопес выражает желание встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
- Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
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