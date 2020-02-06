Ломаченко установит новый рекорд по заработку

Василий Ломаченко в своем следующем поединке может заработать рекордный гонорар. Украинец должен встретиться с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

Издание Xsport сообщает, что за бой против Лопеса украинец может заработать 4,5 миллиона долларов.

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До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.

Как пишет Xsport, после выплаты налогов, комиссий промоутеру, менеджеру и команде у Ломаченко останется около 2,5 миллионов долларов.

Половину суммы он традиционно отдаст своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.