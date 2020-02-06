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Ломаченко установит новый рекорд по заработку

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Василий Ломаченко / boxingscene.com

Василий Ломаченко в своем следующем поединке может заработать рекордный гонорар. Украинец должен встретиться с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

Издание Xsport сообщает, что за бой против Лопеса украинец может заработать 4,5 миллиона долларов.

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До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.

Как пишет Xsport, после выплаты налогов, комиссий промоутеру, менеджеру и команде у Ломаченко останется около 2,5 миллионов долларов.

Половину суммы он традиционно отдаст своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

  • Ожидается, что встреча Ломаченко и Лопеса состоится в апреле-мае 2020 года. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.
  • Пока не известно, где состоится бой. Лопес выражает желание встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
  • Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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