Ломаченко узнает потенциального соперника 13 сентября в Нью-Йорке

Боксерская организация WBC приняла решение изменить статус боя в легком весе между Девином Хейни и Зауром Абдуллаевым. Теперь на кону поединка будет звание "временного" чемпиона организации.

Полноценным чемпионом по версии WBC в легком весе с недавних пор является Василий Ломаченко. Украинец завоевал пояс 31-го августа, когда победил Люка Кэмпбелла.

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ESPN сообщает, что победитель боя Хэйни – Абдуллаев не будет сразу проводить поединок с Ломаченко.

WBC вроде даст украинцу возможность провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, это звание Ломаченко точно не успеет завоевать в этом году.

Поясом IBF, который нужно завоевать Ломаченко, владеет Ричард Комми. В конце года он проведет защиту против Теофимо Лопеса. Только после этого Ломаченко и победитель боя Комми – Лопес смогут встретиться.

Скорее всего, до боя за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко проведет промежуточный бой.

Бой между американцем Хейни и россиянином Абдуллаевым состоится 13 сентября в Нью-Йорке.