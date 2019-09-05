Ломаченко узнает потенциального соперника 13 сентября в Нью-Йорке
Боксерская организация WBC приняла решение изменить статус боя в легком весе между Девином Хейни и Зауром Абдуллаевым. Теперь на кону поединка будет звание "временного" чемпиона организации.
Полноценным чемпионом по версии WBC в легком весе с недавних пор является Василий Ломаченко. Украинец завоевал пояс 31-го августа, когда победил Люка Кэмпбелла.
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ESPN сообщает, что победитель боя Хэйни – Абдуллаев не будет сразу проводить поединок с Ломаченко.
WBC вроде даст украинцу возможность провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, это звание Ломаченко точно не успеет завоевать в этом году.
Поясом IBF, который нужно завоевать Ломаченко, владеет Ричард Комми. В конце года он проведет защиту против Теофимо Лопеса. Только после этого Ломаченко и победитель боя Комми – Лопес смогут встретиться.
Скорее всего, до боя за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко проведет промежуточный бой.
Бой между американцем Хейни и россиянином Абдуллаевым состоится 13 сентября в Нью-Йорке.